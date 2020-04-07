إصابات كورونا في إيطاليا تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 25 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا 604 حالات، الثلاثاء وهو أقل من عدد الحالات التي تم تسجيلها الإثنين، والتي بلغت 636 حالة، في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس/ آذار الماضي.



وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير/ شباط الماضي ارتفع إلي 17127 حالة.

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وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة، الثلاثاء، ليرتفع إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي، ما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من مارس/ آذار.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة الاثنين. وتراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 مارس/ آذار في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

وارتفعت حالات الشفاء إلى 24392 حالة، الثلاثاء، من بين الحالات التي أصيبت بالفيروس، مقابل 22837 حالة الإثنين.