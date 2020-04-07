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1255 مشروعا إنسانيا سعوديا.. واليمن في الصدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض، مأرب

كشف بيان صادر عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس أنه جرى تنفيذ 1255 مشروعا في مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و368 مليونا و256 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 144 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، منذ إنشاء المركز في مايو 2015م وحتى مارس من العام الحالي.

ونفذ المركز في اليمن 453 مشروعا بقيمة مليارين و990 مليونا و268 ألف دولار، بالتعاون مع 80 شريكا، كان للقطاع الصحي 204 مشاريع، وقطاع الأمن الغذائي 79 مشروعا، و26 مشروعا نفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعا في التعافي المبكر، و27 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و26 مشروعا في مجال الإيواء، و21 مشروعا في الحماية، و15 مشروعا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلا عن 19 مشروعا في قطاعات أخرى.

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وفي فلسطين قام المركز بتنفيذ 84 مشروعا للمحتاجين بقيمة إجمالية تبلغ 357 مليونا و372 ألف دولار، بالتعاون مع 17 شريكا، فيما نفذ 211 مشروعا في سوريا بقيمة 288 مليونا، و851 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكا.

ونفذ المركز 50 مشروعا في الصومال بقيمة 191 مليونا، و976 آلاف دولار أمريكي، بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 25 مشروعا في مجال الأمن الغذائي، و10 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي، و4 مشاريع في التعافي المبكر.

ووزع المركز أمس 210 حقائب إيوائية على النازحين من صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,260 نازحا، ضمن المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته دون تمييز.