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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة
أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بجهود الأطقم الطبية التى تواصل جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ونقل التلفزيون المصري عن السيسي، في كلمة خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة انتشار «كورونا «، قوله «إن الأمور تحت السيطرة. أثق في قدرة المصريين على تخطي أزمة فيروس كورونا».
وأضاف أن «التشكيك في جهود الدولة وبياناتها عن أزمة كورونا تأتي من جانب الأشرار الذين لن تنتهي مواجهتنا معهم»، وقال السيسي «نستهدف أن تخرج مصر بأقل الأضرار من الأزمة الحالية».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي للمصريين: الأمور تحت السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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