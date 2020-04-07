كورونا يقتل 75 ألفا ويمنح ديكتاتور تشاد الحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و345 ألفا حتى أمس.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليونا و347 ألفا و587 إصابة، كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 286 ألفا، وعدد الوفيات اقترب من 75 ألفا.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران وبريطانيا وتركيا وسويسرا.

وأعلنت الهند أنها ستقوم بتزويد «الدول الأكثر تضررا» بفيروس كورونا بالعقاقير الرئيسة التي يتم اختبارها كعلاج محتمل للفيروس، وذلك بعد ساعات من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى «الانتقام» في حال لم تقم نيودلهي برفع الحظر الذي تفرضه على تلك العقاقير.

وعلى صعيد متصل، قضت محكمة في داكار بالإفراج الموقت عن الديكتاتور السابق في تشاد حسين حبري في السنغال بسبب فيروس كورونا، وقالت إنه أفرج لمدة شهرين عن حبري «77 عاما» الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب إمكانية إصابته بفيروس كورونا».