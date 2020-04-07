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طهران تلمح لتعليق إرسال حجاجها هذا العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، أنه من المحتمل تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية أمس عنه القول «نأمل في تراجع حدة وباء كورونا مع بداية موسم الصيف، ولكننا في الوقت نفسه أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة.»

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وأضاف»استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإيرانية ستوفد خلال موسم الحج القادم 87 ألفا و550 ، ما بين حاج وطواقم الخدمة».

وتابع «إذا انتهت أزمة كورونا واتُخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة إيران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة، ستتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم إيفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم»، وأشار إلى أن نحو 51 ألف شخص سجلوا عن طريق المنظومة الالكترونية لغرض إيفادهم للحج العام الجاري.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أعلن قبل أسبوع أنه تمت مطالبة جميع المعنيين بالحج حول العالم بالتريث في عقود الحج القادم حتى تتضح الرؤية، بعد تفشي وباء كورونا الجديد عالميا.