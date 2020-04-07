مشاورات إيرانية لتبادل السجناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
أعلن مساعد وزير العدل رئيس لجنة نقل المحكومين في إيران محمود عباسي عن إجراء مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عنه القول إنه «في ضوء الظروف الحساسة الراهنة وتفشي فيروس كورونا، نقوم منذ فترة بمشاورات مع الدول الأخرى من أجل تبادل السجناء معها، وقد جاءت المتابعات المتعلقة بنقل المحكومين عبر وزارة الخارجية والإنتربول بنتائج إيجابية، وستستمر هذه المتابعات».
وقال «في الوقت الحاضر هناك 2600 محكوم أفغاني جاهزين لنقلهم إلى بلادهم، كما أن بعض دول آسيا الوسطى وافقت على تبادل السجناء».
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