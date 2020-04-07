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ترتيبات غامضة بين أنقرة وطهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة تحركت تركيا وإيران لإجراء ترتيبات عسكرية غامضة في المنطقة، وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري تدابير قالوا إنها تتعلق بمكافحة فيروس كورونا. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، نقلته وكالة «الأناضول» التركية، أن «أكار وباقري أجريا مكالمة هاتفية، تطرقا خلالها إلى التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من انتشار الفيروس»، وأعرب الوزير التركي عن «استعداد بلاده لمشاركة تجربتها في مكافحة الفيروس مع إيران، والتنسيق في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشاره أكثر».



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