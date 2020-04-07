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النظام التركي يتواطأ مع إيران لاغتيال الصحفي مسعود مولوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في الوقت الذي حاول فيه النظام التركي حشد العالم ضد المملكة في عملية اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، تكتم النظام نفسه على جريمة اغتيال الصحفي المعارض وخبير الأمن السيبراني الإيراني مسعود مولوي وردنجاني التي حدثت في إسطنبول أخيرا، وعدم توجيه التهمه لإيران رغم توافر الأدلة كما حدث في قضية خاشقجي.

ويأتي تكتم النظام التركي على جريمة الاغتيال، علامة إدانة واضحة وتثبت تورطه ومشاركته في العملية، وتعاونه مع الحرس الثوري الإيراني في التخطيط للجريمة، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدن التركية جرائم اغتيال علنية بهذا الشكل، فسبق أن كانت مسرحا لعدد من الجرائم تارة بتواطؤ من السلطات التركية، وتارة أخرى نتيجة ضعف نظامها الأمني المخترق حتى من التنظيمات الإرهابية.

إردوغان ذراع الحرس الثوري

1 تكتم النظام التركي على جريمة الاغتيال، علامة إدانة واضحة وتثبت تورطه ومشاركته في العملية، وتعاونه مع الحرس الثوري الإيراني في التخطيط للجريمة

2 ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدن التركية جرائم اغتيال علنية بهذا الشكل، فسبق أن كانت مسرحا للعديد من الجرائم تارة بتواطؤ من السلطات التركية، وتارة أخرى نتيجة ضعف نظامها الأمني المخترق حتى من التنظيمات الإرهابية

3 انتقاد واسع للنظام التركي لتكتمه على جريمة طهران في اغتيال الصحفي المعارض وخبير الأمن السيبراني الإيراني مسعود مولوي وردنجاني في إسطنبول وعدم توجيه التهمه لإيران رغم توافر الأدلة كما حدث في قضية جمال خاشقجي

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4 تركيا تتستر على عملية قتل الصحفي الإيراني التي حدثت على مرأى كي لا تحرج إيران على الرغم أن ملابسات العملية تتشابه مع مقتل جمال خاشقجي

5 غياب ردود الفعل الدولية عن قضية خاشقجي اغتيال الصحفي الإيراني وردنجاني بالمقارنة مع حادثة جمال خاشقجي يثير التساؤلات والانتقادات

6 العديد من كتاب الرأي والمؤثرين ينتقدون تعاطي السلطات التركية مع الجريمة مقارنة بقضية خاشقجي

7 الصحف الموالية للنظام التركي تتجاهل الحديث عن القضية وتوجيه الاتهامات بخلاف ماحدث في قضية خاشقجي رغم تشابه الأحداث

8 الحزب الحاكم التركي يتجاهل الخوض في الحديث عن عملية اغتيال الصحفي الإيراني مسعود مولوي وردنجاني دلالة على تواطؤ النظام التركي مع الجرائم الإيرانية في اغتيال المعارضين

9 رغم التشابه الكبير بين عملية اغتيال ومقتل خاشقجي إلا أن التعاطي الإعلامي التركي والدولي لم يكن بذات الهجومية في قضية خاشقجي

10 النظام التركي متعاون ومتورط مع الحرس الثوري الإيراني في التخطيط للجريمة.