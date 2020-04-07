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بوتين ينصح جونسون بالفكاهة.. وترمب: عرضنا المساعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - لندن

تدفقت رسائل التعاطف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد نقله إلى العناية المركزة وتفاقم حالته الصحية أثناء علاجه بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت الحكومة البريطانية.

وقال قصر باكنجهام إنه تم إطلاع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على تطورات حالة رئيس الوزراء، كما تم تشخيص نجلها الأمير تشارلز بـأنه مصاب بـ»كوفيد 19»، وقال وزير الخارجية السابق جيريمي هانت، الذي خسر جولة ثانية ضد جونسون العام الماضي لقيادة حزب المحافظين الحاكم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «استمر في القتال يا بوريس .. الدولة بأكملها خلفك».

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تم التقدم بعرض للمساعدة إلى الفريق الطبي لرئيس الوزراء البريطاني، وأضاف خلال مؤتمر صحفي «سنرى إذا كان باستطاعتنا المساعدة. لقد تواصلنا مع جميع أطباء بوريس جونسون».

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وأوضح أن شركات طبية غير محددة تعمل على علاجات لمرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، «وصلت إلى لندن» و»مستعدة للذهاب»، وأضاف «الأمريكيون جميعهم يصلون من أجل شفائه»، في إشارة إلى جونسون.

وتمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقال بوتين في برقية «أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلب على المرض».

وذكرت الحكومة البريطانية، ومقرها في داونينج ستريت، أن وزير الخارجية دومينيك راب «سوف يحل بدلا من رئيس الوزراء إذا ما استدعت الضرورة»، أثناء بقاء جونسون في العناية المركزة.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني، وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أن ميركل تأمل أن يتمكن جونسون من مغادرة المستشفى قريبا.