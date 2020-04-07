شكرا لقرائتكم بعد 74 يوماً من الرعب.. عودة الحياة إلى مسقط رأس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في 23 من يناير/كانون الثاني أغلقت الصين مقاطعة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد تماما، ومنعت عنها الانتقال والتنقل، واليوم بعد مرور 74 يوما على الإغلاق ألغت السلطات حظر الخروج من معقل الوباء العالمي.

في التفاصيل، جرى فتح الطرق المؤدية إلى الحدائق والمرافق العامة في المدينة، التي كانت أول بؤرة انتشر منها الفيروس إلى مختلف أنحاء العالم.

وتسبب تفشي الفيروس وانتقاله إلى دول العالم بتعطيل مظاهر الحياة الاعتيادية بصورة غير مسبوقة.

كما أوضحت الصور القادمة من المدينة، ازدحاما على القطارات مع رفع حظر التنقل في ووهان، وللمرة الأولى منذ ظهور المرض خلت الحصيلة اليومية الصينية من الوفيات.

وكانت السلطات قد اتخذت إجراءات صارمة لمنع الناس من دخول أو مغادرة المدينة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في وسط الصين، حيث التزمت الأسر بعدم مغادرة المنازل، كما جرى إيقاف خدمات الحافلات وسيارات الأجرة ولم يُسمح سوى لمتاجر المستلزمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها اليوم.

النقد الأجنبي يتراجع أكثر من المتوقع

وفي الجانب المالي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين أكثر مما كان متوقعاً في مارس إلى أقل مستوى في 17 شهراً في ظل ضعف اليوان وتهاوي أسعار الأصول العالمية وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

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من ووهان - فرانس برس

ونزلت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، الأكبر في العالم 46.085 مليار دولار في مارس إلى 3.061 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

كما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 6.718 مليار إلى 3.100 تريليون دولار.

بدوره، قال بنك الصين المركزي في بيان عقب صدور البيانات إن الهبوط نتج عن تغير أسعار أصول مالية تحوزها الصين مثل سندات أجنبية وتذبذب أسعار الصرف.

يشار إلى أن فرض القيود الصارمة كان ساعد حركة رؤوس الأموال في الصين على التحكم في نزوح السيولة خلال العام المنصرم رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، لكن شهر/ مارس شهد انخفاضا كبيرا للأسعار وتذبذبا عنيفا في أسواق المال العالمية مما تسبب في اضطراب اقتصادي.

من ووهان

60% من الإصابات في ووهان

إلى ذلك أوضح معهد التمويل الدولي إن التخارج من الأسهم الصينية بلغ 12.3 مليار دولار في ذلك الشهر مع بحث المستثمرين عن الأمان.

من ووهان

يشار إلى أن لجنة الصحة الوطنية كانت ذكرت الاثنين أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 وعدد الوفيات 3331، شهدت ووهان حوالي 60% من حالات الإصابة بكورونا، لكن وتيرة الإصابات انحسرت بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية مما يعد دليلا على نجاح الإجراءات التي جرى اتخاذها.