أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن وصول اهالي ​السجن​اء الى سجن القبه الان، وسماع واصوات الفوضى والصراخ والتكبير تسمع لخارج السجن بوضوح، مشيراً إلى أن المساجين في ​سجن القبة​ يشعلون النيران في أكثر من جناح في السجن وحالة من الشغب و الفوضى العارمة تسيطر على السجن.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول اهالي السجناء لسجن القبه والمساجين يضرمون النار بعدد من الأجنحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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