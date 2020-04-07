حسن من المطار: الإجراءات التي نقوم بها عالمية ونموذجية

أشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ إلى أن "الإجراءات التي نفذت نهار الأحد تكررت اليوم بشكل كامل متكامل بين الوزارات لتطبيق الشروط ذاتها بسلاسة أكبر لنضمن البعد الآمن بين القادمين، وعملية النقل إلى ​الفنادق​، وهي إجراءات عالمي ونموذجي، وما نقدمه يدل على وحدة الحكومة وفعالية دورها على أمل أن لا نسجل إصابات والحفاظ على انخفاض عدد الإصابات في الأيام المقبلة، هناك شيئ يجب أن نعرفه هو أنه في أي دولة في ​العالم​ لا يجري فحص PCR إلا لحامل العوارض، إنما في ​لبنان​، وبما أننا نقوم بإجراءات إستثنائية، فإننا نحجري الفحوصات للجميع، وتبين أمس حالة إيجابية ب​طائرة​ خاصة من القادمين لقطاع ​النفط​، وليس على متن ​طيران الشرق الأوسط​".

وأشار في تصريح من ​مطار بيروت الدولي​، إلى أنه "إذا تبين أي حالة إيجابية سيذهب المريض إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​، فيصبح على حميع الركاب الحجر الإلزامي 15 يوم، لكن وضع الماسك في الطائرة البعد مهمين وعوامل أمان، وأكد أن الإستنفار موجود منذ 20 يوماً وسيبقى موجوداً".