أكد رئيس جمعيّة ​المصارف​ ​سليم صفير​، في حديث تلفزيوني، عن "انشاء Call Center لتلقي المشاكل المصرفية وجمعيّة المصارف حاضرة لخدمة وراحة المواطنين"، موضحاً "وجود ضغوط كبيرة جداً غير مستحقّة تُمارس على المصارف في الوقت الحالي ونحن نخدم اللبنانيين من أكثر من 100 سنة ولا يجب أن يُنسى هذا الامر"، لافتاً الى ان "المُشكلة الحاصلة حالياً ليست عند المصارف أو القطاع الخاصّ وانما عند ​الدولة اللبنانية​ ويجب على ان تغطي مداخيل الدولة مصاريفها، لا ان يأتي البعض الى المصارف وتحميلهم سبب ما يحصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر صفير: هناك ضغوط غير مستحقّة تُمارس علينا ونحن نخدم اللبنانيين من أكثر من 100 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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