تيمور جنبلاط يقدم جهاز أوكسيجين إلى مستسفى سبلين لمواجهة الكورونا

سلم وكيل داخلية ​إقليم الخروب​ في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ الدكتور بلال قاسم ​مستشفى​ ​سبلين​ الحكومي جهاز أوكسيجين مقدما من رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​تيمور جنبلاط​، بمسعى من النائب ​وائل أبو فاعور​، وتسلم الجهاز عضو لجنة طوارئ المستشفى الدكتور عبدالناصر الحاج شحادة ووليد ضاهر، وشكرت إدارة المستشفى للنائب جنبلاط دعمه وتقديماته المستمرة إلى المستشفى. إضغط للمزيد

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