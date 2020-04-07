اليونيفيل تقدم أدوات وقاية شخصية للحماية من فيروس كورونا في جنوب شرقي لبنان

اعلنت اليونيفيل، في بيان انه "واصلت اليوم جهودها الآيلة الى مساعدة السكان المضيفين في المعركة المشتركة ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم هبة عبارة عن أدوات وقاية شخصية ومعدات للمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية في جنوب شرقي لبنان".
تجدر الاشارة الى ان الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المحلية يندرج في اطار التدابير الوقائية التي تعمل بها البعثة، وذلك منذ بداية تفشي وباء الكوفيد-19، من أجل منع انتشار الفيروس بين حفظة السلام العسكريين والمدنيين البالغ عددهم 11,000 فردا، وكذلك بين السكان المضيفين".
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