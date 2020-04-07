اليونيفيل تقدم أدوات وقاية شخصية للحماية من فيروس كورونا في جنوب شرقي لبنان

اعلنت ​اليونيفيل​، في بيان انه "واصلت اليوم جهودها الآيلة الى مساعدة السكان المضيفين في المعركة المشتركة ضد ​فيروس كورونا​، وذلك من خلال تقديم هبة عبارة عن أدوات وقاية شخصية ومعدات للمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية في جنوب شرقي ​لبنان​".

تجدر الاشارة الى ان الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المحلية يندرج في اطار التدابير الوقائية التي تعمل بها البعثة، وذلك منذ بداية تفشي وباء الكوفيد-19، من أجل منع انتشار الفيروس بين حفظة ​السلام​ العسكريين والمدنيين البالغ عددهم 11,000 فردا، وكذلك بين السكان المضيفين".