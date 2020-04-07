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اليونيفيل تقدم أدوات وقاية شخصية للحماية من فيروس كورونا في جنوب شرقي لبنان

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اعلنت ​اليونيفيل​، في بيان انه "واصلت اليوم جهودها الآيلة الى مساعدة السكان المضيفين في المعركة المشتركة ضد ​فيروس ​، وذلك من خلال تقديم هبة عبارة عن أدوات وقاية شخصية ومعدات للمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية في جنوب شرقي ​لبنان​".

تجدر الاشارة الى ان الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المحلية يندرج في اطار التدابير الوقائية التي تعمل بها البعثة، وذلك منذ بداية تفشي وباء الكوفيد-19، من أجل منع انتشار الفيروس بين حفظة ​السلام​ العسكريين والمدنيين البالغ عددهم 11,000 فردا، وكذلك بين السكان المضيفين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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