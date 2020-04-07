مفرزة سير بعلبك سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة

أقامت مفرزة سير ​بعلبك​، حواجز مكثفة على طول الطريق الدولية الممتدة من رياق باتجاه ​البقاع الشمالي​، وركزت حواجز مشددة عند المفارق الرئيسية والمستديرات وعند جوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، وسطرت محاضر الضبط بحق السيارات المخالفة لقرار منع التجول اعتبارا من ​الساعة​ السابعة مساء، بعد أن سطرت المحاضر نهارا للسيارات التي تحمل لوحات تنتهي بأرقام منفردة لمخالفتها قرار وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​، بخصوص تنظيم سير المركبات والآليات خلال أيام الأسبوع.

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