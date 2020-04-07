المجلس المذهبي: تخصيص مبنى فندق "سبأ" ببحمدون كمركز للعزل الصحي

عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي ل​طائفة الموحدين الدروز​ اجتماعاً في دار الطائفة في ​بيروت​، ترأسه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​، حيث خصص الاجتماع لمتابعة خطة الطوارئ التي كان أقرها المجلس لمواكبة الأوضاع الحالية الصعبة، وأعلن عن "تشكيل لجنة أزمة صحية لمواكبة كل التطورات الجارية على المستوى الطبي للبقاء على جهوزية تامة في ما يختص بالوضع الصحي الناشئ عن وباء ​كورونا​".

كما أعلن المجلس في بيان "استكمال عملية تخصيص مبنى فندق "سبأ" في ​بحمدون​ كمركز للعزل الصحي تحسباً لانتشار واسع للمرض، وذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس، ومالكي الفندق، والمؤسسة الصحية- ​مستشفى​ عين، وبذلك يصبح جاهزاً لاستقبال المرضى الذين سيكونون بحاجة إلى الحجر الصحي. وسيتحمل المجلس المذهبي كامل نفقات التشغيل والطعام بمساهمة من رئيس لجنة ​الاغتراب​".

وجدد المجلس "الدعوة الحاسمة إلى جميع المواطنين الى التزام منازلهم، وعدم الاستهتار، واتباع إرشادات ​الوقاية​ الضرورية لحماية المجتمع ومنع انتشار الوباء".