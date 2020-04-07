أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لم أفهم كيف تعلن ​الحكومة اللبنانية​ أنها ستطلق غدآ عملية توزيع المساعدات عبر الجيش على ​العائلات المحتاجة​، في حين أنه لم تسأل بلديات الإقليم ولا مخاتيرها عن لوائحهم أو الأسماء التي حصروها وفق ما هو كان مقرٌرآ ومطلوب منها في تعميمات الداخلية ؟إلا إذا كانت هذه المساعدات لن تشمل المحتاجين عندنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: كيف ستوزع الحكومة المساعدات ولم تسأل البلديات عن لوائح الأسماء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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