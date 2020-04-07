الصمدي لـ النشرة": تراجع حالات الاشتباه بكورونا وتجهيز قسم له متواصل

أكد رئيس "​مستشفى صيدا الحكومي​" الدكتور احمد الصمدي لـ ​النشرة​"، ان حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس "​الكورونا​" في ​مدينة صيدا​ ومنطقتها تراجع بشكل ملحوظ في الايام الثلاثة الاخيرة"، معتبرا ذلك "مؤشرا ايجابيا" في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدا ان "كل حالات الاشتباه التي ارسلت من مستشفى صيدا الحكومي الى مستشفى ​بيروت​ الحكومي الجامعي في بيروت جاءت سلبية وبالتالي لم تسجل اي اصابة".

وأوضح الدكتور الصمدي، ان عملية تجهيز المستشفى لحالات "الكورونا" تسير على قدم وساق، وفريق ​وزارة الصحة​ اللبنانية باشر عمله الميداني، خصصنا طابقا لقسم "كورونا" يتضمن 20 غرفة، منها 12 غرفة لعزل المرضى و8 غرف عادية للمرضى الذين يعانون من العوارض، كما جهزنا قسم العناية وفيه و8 غرف مع أجهزة تنفس اصطناعي، وطالبنا من الوزارة تأمين 5 أجهزة اضافية".

وأشار الدكتور الصمدي "ان التقنيات المخبرية المطلوبة لفحص "الكورونا" غير متوفرة حتى تاريخه في المستشفى، قائلا "نحن نفحص حالات الاشتباه، ونقوم بأخذ العينات وارسالها الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيروت وننتظر النتيجة، علما انه من ضمن خطة وزارة الصحة وفي اطار خطة الطوارىء الصحية للمستشفيات الحكومية تزويدها بجهاز فحص "الكورونا" – PCR، ريثما تصل اليها"، مشددا "اننا جاهزون لذلك بعد تزويد الطواقم بالثياب اللازمة لحماية الاطباء والطاقم التمريضي مع عزل الغرف المخصصة، نافيا حصول اي تأخير او تباطؤ في هذا الصدد.