سكاف سلمت مستشفى زحلة فحوصات اختبار كورونا لتبدأ بالفحص الاسبوع المقبل

سلّمت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ إدارة مستشفى الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي اليوم 1000 فحص لوباء كورونا تمكيناً لاهل المدينة وقضائها اجراء الفحوصات المجانية في مدينتهم من دون تكبّد مشقة الانتقال الى ​بيروت​. وقام وفد من مؤسسة ​جوزيف طعمة سكاف​ ضم الدكتور ادوارد زعتر والدكتور سمير ملو بتسليم هذه الفحوصات الى رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور نقولا معكرون بحضور اعضاء مجلس ادارة المستشفى وباشراف وحضور مفوض الحكومة ورئيس مصلحة الصحة في ​البقاع​ الدكتور غسان زلاقط .

وقد تبلغت سكاف من معكرون انه سيكون متاحا ً امام المواطنين ممن يشتبهون باعراض ​الكورونا​ اجراء الفحوصات المجانية اعتبارا ً من الاسبوع المقبل بعد اتمام الجهوزية الطبية الكاملة .وشكر معكرون لسكاف اسراعها في تطبيق ما وعدت به موجها الشكر الى اصحاب الايادي البيضاء التي تساهم اليوم في بلسمة الآم الناس في أسوأ وباء يشهده العصر، وستكون سكاف على استعداد لتأمين دفعة ثانية من الاختبارات إذا ما تطلبت حاجات المنطقة ذلك .

واجرت سكاف كذلك اتصالا ب​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ الذي ثمّن لسكاف مبادرتها اكد انه لن يألوا جهدا في توفير سبل العناية الطبية في جميع المحافظات خارج بيروت لناحية تحويل ​المستشفيات الحكومية​ الى مراكز خاصة بعلاج الكورونا. وقال انه إذا لزم الامر فسوف يحوّل ​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​ الى مسشتفى خاص بحالات الكورونا بعد ان يتم توزيع مرضاها على المسشتفيات الخاصة.