اكد الأمين القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​نعمان شلق​، في حديث له "ضرورة العودة إلى مضامين ذكرى السابع من نيسان وحقائقها وأخلاقياتها واعتبارها حافزا للتأكيد والتشديد على مشروطيات الإلتزام واللحمة الفكرية والتنظيمية والسياسية والنضالية وحافزا للاستمرار والدفع بالمهام الموكولة إلينا"، موضحاً "دعم البرنامج الإصلاحي الذي يقوده الرئيس ​حسان دياب​ وطاقمه الحكومي الذي يثبت الآن مصداقيته في مواجهة أزمة ​الكورونا​، آملين نجاحه في معالجة الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية نتيجة لسياسات ​الفساد​ على امتداد عقود ثلاثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعمان شلق: لدعم البرنامج الإصلاحي لدياب وطاقمه الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.