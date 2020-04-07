قوى الأمن تضع جهاز تعقيم أوتوماتيكي على مدخل سجن رومية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن وضعها جهاز تعقيم اوتوماتيكي، على مدخل المشاة الأساسي لسجن روميه لتعقيم الأشخاص الداخلين الى السجن من عناصر قوى أمن وأهل ​السجناء​ وزائرين من ضمن الاجراءات المتخذة لمواجهة.

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