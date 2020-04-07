اكد الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي أن خطة عودة المغتربين خطة وطنية وُضعت لمجلس الوزراء نتيجة جهود الجميع، مشددا على دور وزارة الخارجية والمغتربين ونحن وزارة الاختصاص بكل ما يتعلق باللبناني خارج لبنان، ودورنا إنشائي وتأسيسي، وإعدادي.
واضاف في حديث تلفزيوني: "بدأنا من خلال خطة العمل ومن خلال التنفيذ عبر السفارات والقنصليات، تطبيق خطة وزارة الخارجية، ونحن لا نقوم بإجلاء كامل وشامل، بل نحرص على سلامة اللبنانيين، وعودة من يرغب منهمن والجزء الاول من الخطة كان الحرص على مساعدة اللبنانيين وسلامتهم في أماكن وجودهم، وعندما اخذت الحكومة قرار العودة بدأنا الخطة الثانية لعودة من يرغب وتمكين ومساعدة من يرغب بالبقاء".
كانت هذه تفاصيل خبر شميطلي: نحن لا نقوم بإجلاء كامل وشامل بل نحرص على سلامة اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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