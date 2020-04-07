توجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ​الحكومة​ بعد اجتماعها اليوم، متسائلاً "كيف ستوزع ​المساعدات الغذائية​ والمالية، وهي لم تطلب بعد لوائح ​البلديات​ و​المخاتير​؟ علما أن هذه الهيئات المنتخبة، هي الجهة الوحيدة المخولة والعالمة، من هم العائلات الأكثر حاجة للمساعدات"، مؤكداً انه بـ"انتظار التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: كيف ستوزع الحكومة المساعدات المالية ولم تطلب اللوائح بعد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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