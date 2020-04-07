دخول مكافحة الشغب إلى سجن القبة وإصابات بين المساجين بالاعيرة المطاطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بأن قوة من ​مكافحة الشغب​ عمدت إلى الدخول إلى ​سجن القبة​، وقد سجلت إصابات بين صفوف المساجين، بالأعيرة المطاطية، بالإضافة إلى وصول تعزيزات للجيش امام سجن القبة.

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" عن وصول اهالي السجناء الى سجن القبه الان، وسماع واصوات الفوضى والصراخ والتكبير تسمع لخارج السجن بوضوح، مشيراً إلى أن المساجين في سجن القبة يشعلون النيران في أكثر من جناح في السجن وحالة من الشغب و الفوضى العارمة تسيطر على السجن، بظل المزيد من التجمع للأهالي.