تجمع العلماء: للخروج من سياسة المحاصصة والإسراع في إيصال المساعدات للفقراء

اعتبر "​تجمع العلماء المسلمين​" في ​لبنان​، في بيان، ان "وباء ​كورونا​ يجب أن يكون مدعاة لايقاظ الضمائر الميتة، وأن تعيد الدول والحكومات حساباتها على أساس أن ​الفساد​ إن استشرى فإنه سيؤدي حتما إلى كوارث، وما يحصل اليوم هو واحد منها"، منوهاً بـ"الانجازات التي حققتها ​الحكومة​ على صعيد مواجهة وباء كورونا بشكل حد من انتشار الوباء وقلل عدد الوفيات، وإذ نشيد بعملية ارجاع المغتربين بشكل آمن ومنظم إلى لبنان مع بعض السلبيات التي حصلت".

ودعا التجمع إلى "حسم مسألة ​مصرف لبنان​ بتعيين ​الكفاءات​ بعد اجراء اختبارات لهم وأن يملكوا مواصفات شخصية تجعلهم لائقين بالمنصب الذي سيتقلدونه، وأن يكون التغيير شاملا لحاكم مصرف لبنان الذي أثبت من خلال سياسته المالية فشلا ذريعا أوصلنا إلى ما نحن فيه، وعملية تغييره لن تزيد الوضع سوءا إذ لا يوجد أسوأ من الوضع الذي نحن فيه"، موضحاً "ضرورة الإسراع في إيصال المساعدات التي قررتها ​الدولة​ للفقراء وأن توسع من دائرة المستفيدين منها"، مؤكدا "أهمية عدم الإساءة للفقراء من خلال تصويرهم وهم يتلقون هذه المساعدات لأن في ذلك إهانة للشخص الذي تتم مساعدته من قبل الشخص المساعد".