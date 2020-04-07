تسجيل 1417 حالة وفاة ب24 ساعة ليصل مجموع الوفيات ل10328 بفرنسا

أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في ​مؤتمر صحفي​ عقده مساء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المرضى المتوفين في ​المستشفيات​ ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 1417 حالة ووصلت إلى نقطة 10328 بعد أن كانت على مستوى 8911 مساء أمس الاثنين.

وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 597 حالة، ووصل إلى 7091 مقارنة مع 6494 أمس الاثنين، ويمثل هذا الرقم أكبر معدل لوتيرة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس والمسجلة في ​فرنسا​ منذ بدء التفشي، مؤكداً تسجيل 3777 إصابة جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي من 74390 إلى 78167 حالة.

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة عالميا التي تجاوزت، بعد ​إيطاليا​ وغسبانيا و​الولايات المتحدة​، حاجز 10 آلاف وفاة جراء الفيروس القاتل الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 81 ألف شخص في العالم.