تسجيل 229 حالة وفاة جديدة في ولاية نيوجيرسي خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الوفيات ب​فيروس كورونا​ في ولاية ​نيوجيرسي​ الأميركية إلى 1232 حالة بعد تسجيل 229 وفاة جديدة منذ يوم الاثنين، حسبما أوردت السلطات الصحية للولاية، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في نيوجيرسي 44416 حالة، بعد تسجيل 3326 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 التي مضت.

وأعلن حاكم الولاية فيل ميرفي أنه بصدد توقيع مرسوم تنفيذي، في إطار مواجهة الوباء، يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في ولايته لمدة 30 يوما إضافيا، و إغلاق جميع الحدائق العامة في نيوجيرسي.