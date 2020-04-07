الصحة التركية: تسجيل 76 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة، عن "تسجيل 76 وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس"، موضحاً أن "إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 ​حالات​".

هذا وكانت ​السلطات التركية​ قد أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان ​العالم​ تجاوز مليون و380 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في ​الولايات المتحدة​ وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 78 ألف شخص.