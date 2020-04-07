ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا بإيطاليا إلى 17127 بعد وفاة 604 اليوم

أفادت "​روسيا اليوم​" عن مسؤول إيطالي،إلى أن عدد حالات الوفاة ب​فيروس كورونا​ في ​إيطاليا​ ارتفع إلى 17127 بعد وفاة 604 اليوم، مؤكدا إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد ارتفع خلال الفترة نفسها من 132547 إلى 135586 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت فيروس كورونا، بـ"الوباء العالمي"، ودعت جميع الدول إلى اتخاذ أقسى الإجراءات لتفادي انتشار فيروس كورونا.