الصحة العالمية: منطقة الشرق الأوسط أمام فرصة لاحتواء فيروس كورونا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، في بيان، ان "معظم بلدان ​الشرق الأوسط​ تشهد زيادة يومية مقلقة في ​حالات​ الإصابة ​الجديدة​ ب​فيروس كورونا​، لكن المنطقة لا تزال أمامها فرصة لاحتواء التفشي"، مشيرة الى انها "سجلت ما يفوق 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرق ​البحر المتوسط​، التي تشمل بلدان الشرق الأوسط و​باكستان​ و​أفغانستان​ و​الصومال​ و​جيبوتي​ لكنها لا تضم ​تركيا​". إضغط للمزيد

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