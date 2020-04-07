بريطانيا تسجل 786 وفاة إضافية بكورونا في 24 ساعة

لندن: سجلت بريطانيا 786 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، في رقم قياسي جديد لتصل الحصيلة الإجمالية الى ستة آلاف وفاة في البلاد كما أعلنت الحكومة الثلاثاء.
وتوفي 6159 مريضا في المستشفى بعدما شخصت إصابتهم بكوفيد-19 كحصيلة إجمالية، كما أعلنت وزارة الصحة. وهناك 213,181 شخصا خضعوا لفحوص الكشف عن المرض بينهم 55 ألفا و242 جاءت نتائجهم إيجابية.
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