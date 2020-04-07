المتحدّثة باسم ترمب تنتقل الى فريق السيدة الأولى

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض أن ستيفاني غريشام المتحدثة الرئيسية باسم الرئيس الأميركي تنحّت الثلاثاء، وستصبح كبيرة موظفي السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب والمتحدثة باسمها. وجاء في بيان الرئاسة الأميركية "السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تعلن اليوم أن سيتفاني غريشام ستنضم إلى الجناح الشرقي بصفتها كبيرة موظفين ومتحدّثة باسمها". ولم تعقد غريشام خلال فترة توليها المنصب أي مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الأميركية حيث يتولى دونالد ترمب شخصيا غالبية الشؤون الإعلامية.



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