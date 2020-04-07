المغرب: 10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا خلال يومًا واحدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزارة الصحة المغربية سجلت 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيما سجلت 64 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في المغرب، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا في البلاد إلى 90 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد الإصابات بكورونا إلى 1184 حالة إصابة مؤكدة.

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