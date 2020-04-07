إيطاليا تعيد 4 آلاف سائح كانوا عالقين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - إيطاليا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلة خاصة جديدة من خلال سفارتها في القاهرة؛ لإعادة 150 سائحًا من مواطنيها ظلوا عالقين في منتجعات البحر الأحمر المصرية.
وأشارت الوزارة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية - إلى أنه تم إجلاء ما يقرب من 4 آلاف سائح إيطالي من مصر منذ بداية حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد.
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