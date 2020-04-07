إيطاليا تعيد 4 آلاف سائح كانوا عالقين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلة خاصة جديدة من خلال سفارتها في القاهرة؛ لإعادة 150 سائحًا من مواطنيها ظلوا عالقين في منتجعات البحر الأحمر المصرية.

وأشارت الوزارة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية - إلى أنه تم إجلاء ما يقرب من 4 آلاف سائح إيطالي من مصر منذ بداية حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد.