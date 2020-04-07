البحرين: 55 إصابة جديدة بوباء كورونا والإجمالي 811 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، في نبأ لها مساء اليوم، أن وزارة الصحة في البحرين، سجلت 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة في البحرين، أن إجمالي أعداد الإصابات في البلاد وصل إلى 811 إصابة، منذ بدء تفشي وباء كورونا في البلاد.