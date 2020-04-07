باكستان: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3277 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - باكستان - (أ ش أ)

أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر مرزا، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان، ارتفع إلى 3277 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد.

وأوضح ميرزا - في بيان له أوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) - أنه تم تسجيل 4 حالات اصابة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 17 حالة في إقليم السند، و 330 حالة في إقليم البنجاب، و 33 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و 6 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 4 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و 3 حالات في منطقة آزاد جامو وكشمير (الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، وتعافى نحو 257 مريضا عبر البلاد.

وترأس رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اجتماعا في مكتبه لاستعراض الإجراءات للحد من فيروس كورونا في البلاد وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، حيث ناقش الاجتماع الوضع الناجم عن الفيروس، والإجراءات المُتخذة لمنع انتشار الوباء في البلاد، كما تطرق إلى استراتيجية للحد من آثار التحدي الدولي من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كما ترأس خان اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي ، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع الهامة بما فيها الوضع الاقتصادي الراهن والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، كما استعرض الاجتماع عملية توزيع وتوصيل المواد الغذائية للفقراء والمحتاجين إثر الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وتطرق أيضا إلى اقتراحات لفتح الصناعات بشكل تدريجي.

وأكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام فردوس عاشق أن حماية الشعب من وباء فيروس كورونا وتوفير الإغاثة تتصدر أولويات رئيس الوزراء عمران خان، مشيرة في تغريدة على حسابها في تويتر إلى أن الحكومة تركز على توفير الإغاثة للفقراء والمحتاجين المتأثرين بالإغلاق في أعقاب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وأن الحكومة الفيدرالية تعمل مع حكومات الأقاليم بهذا الصدد، وأن الحكومة تدرس أيضا فتح قطاع الصناعة تدريجيا في البلاد.

بدوره، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي - خلال ترؤسه الاجتماع في مكتبه باسلام آباد لاستعراض الإجراءات لجلب الباكستانيين العالقين في مختلف المطارات في الخارج بسبب تعليق الرحلات الدولية إثر تفشي فيروس كورونا - أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لجلب الباكستانيين العالقين في الخارج.