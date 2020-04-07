تركيا تسجل 79 وفاة و3892 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3892 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ووفاة 76 شخصًا بالوباء، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأوضحت وزارة الصحة في تركيا، أن إجمالي أعداد الإصابات في البلاد وصل إلى 34109 إصابة، فيما ارتفعت وفيات كورونا إلى 725 حالة وفاة، منذ بدء تفشي وباء كورونا في البلاد.