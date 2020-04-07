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كندا تعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ 345 حالة

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سجلت كندا، اليوم الثلاثاء، 22 حالة وفاة جديدة لفيروس المستجد (كوفيد-١٩)، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 345 حالة.


وأعلنت السلطات الصحية الكندية، أن إجمالي

عدد الإصابات بالفيروس بلغ 17049، بعد تسجيل 396 حالة جديدة صباح اليوم.

وأبلغت مقاطعة أونتاريو الرئيسية عن 379 حالة إصابة

جديدة بالفيروس، اليوم الثلاثاء، بما في ذلك 21 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 4726 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 153.

كما أفاد مسؤولون إقليميون أن 1803 مرضى تعافوا من الفيروس.

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