كندا تعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ 345 حالة

سجلت كندا، اليوم الثلاثاء، 22 حالة وفاة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 345 حالة.
عدد الإصابات بالفيروس بلغ 17049، بعد تسجيل 396 حالة جديدة صباح اليوم.
وأعلنت السلطات الصحية الكندية، أن إجمالي
وأبلغت مقاطعة أونتاريو الرئيسية عن 379 حالة إصابةجديدة بالفيروس، اليوم الثلاثاء، بما في ذلك 21 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 4726 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 153.
كما أفاد مسؤولون إقليميون أن 1803 مرضى تعافوا من الفيروس.
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