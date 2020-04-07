ألمانيا تعتزم إيواء 50 قاصرًا من مخيمات اللاجئين في اليونان

تعتزم ألمانيا إيواء 50 قاصرا بدون مرافق من مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، في الأسبوع المقبل.

وأضافت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن حكومة ولاية سكسونيا السفلى وعدت بإمكانية إيداعهم لديها في حجر ولاية سكسونيا السفلى وعدت بإمكانية إيداعهم لديها في حجر كورونا لمدة أسبوعين. ومن المنتظر أن يتم توزيعهم على عدة ولايات في أعقاب انتهاء فترة الحجر الصحي. ويشاع أن ألمانيا تعتزم التعاون مع لوكسمبورج، التي وعدت بإيواء 12 طفلا ومراهقا، في استئجار طيران عارض لهذا الغرض.



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