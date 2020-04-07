أمريكا تعلن تنحي المتحدثة باسم ترامب

أعلن البيت الأبيض، أن ستيفاني جريشام، المتحدثة الرئيسية باسم الرئيس الأمريكي، تنحّت اليوم الثلاثاء، وستصبح كبيرة موظفي السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب،

والمتحدثة باسمها.



وجاء في بيان الرئاسة الأمريكية: "السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، تعلن اليوم، أن ستيفاني جريشام،

ستنضم إلى الجناح الشرقي بصفتها كبيرة موظفين ومتحدّثة باسمها".

ولم تعقد جريشام، خلال فترة توليها المنصب، أي مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة الأمريكية، حيث يتولى دونالد ترامب شخصيًا غالبية الشئون الإعلامية.

