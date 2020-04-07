أعلن البيت الأبيض، أن ستيفاني جريشام، المتحدثة الرئيسية باسم الرئيس الأمريكي، تنحّت اليوم الثلاثاء، وستصبح كبيرة موظفي السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب،والمتحدثة باسمها.
ستنضم إلى الجناح الشرقي بصفتها كبيرة موظفين ومتحدّثة باسمها".
وجاء في بيان الرئاسة الأمريكية: "السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، تعلن اليوم، أن ستيفاني جريشام،
ولم تعقد جريشام، خلال فترة توليها المنصب، أي مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة الأمريكية، حيث يتولى دونالد ترامب شخصيًا غالبية الشئون الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن تنحي المتحدثة باسم ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.