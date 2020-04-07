خبير روسي: وباء كورونا اختبار قد يحدث تحولات كبيرة في الأنظمة السياسية

رجح الخبير الروسي، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو الحكومية، فلاديمير شابوفالوف، أن يشهد العالم تحولات في الأنظمة السياسية، بعد أن ينتهي وباء كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وخلال حوار كان موضوعه "قرار تأجيل الانتخابات خلال فترة وباء كورونا: المزايا والإمكانيات"، قال شابوفالوف، إن "الوباء اختبار حقيقي لجميع الأنظمة السياسية، لأنه يكشف إلى أي مدى
ولم يستبعد الخبير إمكانية حدوث تحولات سياسية في دول مختلفة نتيجة للقرارات المتخذة الآن.
وقال شابوفالوف: "بعد نهاية الوباء من الممكن حدوث بعض التحولاتالسياسية لأن بعض القوى السياسية الموجودة حاليا في السلطة أو في المعارضة يمكن أن تتبادل المواقع، وذلك مرتبط بتقييم أنشطة السلطة والمعارضة من قبل الناخبين".
وأشاد الخبير بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات الروسية في علاقة بمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الخطوات التي قامت بها الحكومة الروسية، وقرار تأجيل الاستفتاء على الدستور، الذي كان مقررا أن يبدأ في الخامس من أبريل الجاري، تهدف جميعها لحماية حياة وصحة المواطنين.
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