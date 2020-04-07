إلزام الإسرائيليين بارتداء الكمامات

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية توجيهات تلزم المواطنين بارتداء الكمامات الطبية خارج منازلهم كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتطال القواعد الجديدة جميع الإسرائيليين باستثناء الأطفال دون السنة 6 من العمر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لايستطيعون ارتداء الكمامات لأسباب صحية.
ويستثنى من هذه القواعد أيضا سائقي السيارات أثناء القيادة، وأشخاص باقون في بيوتهم والعاملون الذين يعملون معا بشكل دائم بشرط التزامهم بالتباعد الاجتماعي.
ويشار إلى أن الكمامات قد تكون يدوية الصنع، لكنها يجب تغطي الفم والأنف.
ومن المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم الأحد المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن الإغلاق الكامل في إسرائيل على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، والذي قد أودى بحياة أكثر من 60 شخصا في إسرائيل.
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