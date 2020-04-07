وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني وكالات أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 62 ألفًا و589 شخصًا، وبوفاة 133 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 3872 شخصًا. وقال جهانبور - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء "ايرنا" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية Advertisements .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 27 ألفًا و39 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 133 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

بدوره، أكد وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، أن الوزارة ستنفذ اعتبارا من اليوم الخطوة الثانية من خطة مكافحة فيروس كورونا وذلك من خلال إجراء فحوصات واختبارات الكشف عن المرض بشكل واسع النطاق.

وقال نمكي - أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء - "ندخل اليوم إلى المرحلة الثانية من خطة السيطرة على كورونا، وفي هذه المرحلة سنذهب إلى الأشخاص عديمي الأعراض الذين هم مصدر العدوى ولهذا نحتاج إلى فحوصات واختبارات مكثفة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3872 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.