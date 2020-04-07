وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان جهود مكافحة كورونا

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي من نظيره الأميركي «مايك بومبيو»، الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتين للتصدي لجائحة فيروس «كورونا»، والحد من آثارها الصحية والاقتصادية، كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ.

وقال حافظ أن الوزيريّن شكري وبومبيو تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأميركية، فضلاً عن مسار التطورات على الساحة الإقليمية.