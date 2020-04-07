رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل تحديد موعد ثابت لتخفيف الإجراءات الصارمة في ألمانيا والمفروضة على حركة المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت ميركل إن الإجراءات ستبقى حتى التاسع عشر من هذا الشهر، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ستنظر في طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد هذا التاريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل ترفض تحديد موعد لتخفيف الحظر المفروض بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.