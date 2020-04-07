الأمير هاري وزوجته يؤسسان جمعية خيرية في أميركا

يخطط الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل لإطلاق منظمة خيرية تعنى بمجالات عدة أطلقا عليها اسم "أرتشويل"، على ما ذكرت تقارير صحافية الثلاثاء.

وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان تخليا عن دورهما في العائلة الملكية البريطانية لصحيفة "ديلي تلغراف" إنهما سيجعلان مقر الجمعية في الولايات المتحدة إلى حيث انتقلا للإقامة.

وستشمل المنظمة التي لا تبغى الربح مجموعات للدعم النفسي والتعليم المتعدد الوسائط فضلاً عن أمور أخرى.

وأوضح الزوجان أنهما يريدان "القيام بشيء له معنى وأهمية".

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أنهما تقدما بالوثائق الضرورية لتأسيس الجمعية في الولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي.

وقد قررا إرجاء الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالمنظمة بسبب جائحة (كوفيد-19) وسيقومان بإعلان بهذا الشأن "عندما يصبح الوقت مناسباً".

وأضافت الصحيفة أن نشاط المنظمة "سيشمل مجموعة واسعة وطموحة من المشاريع" وستحمل اسم "أرتشويل" وستحل مكان تسمية "رويال ساسكس".

وكان الزوجان وافقا على التخلي عن لقب "السمو الملكي" في إطار شروط انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية.

وانتقل الزوجان للإقامة في كاليفورنيا الشهر الماضي على ما ذكرت معلومات صحافية بعدما أقاما لفترة في كندا.