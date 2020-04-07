فرنسا: لم نبلغ ذروة «كورونا» بعد

مع وصول الوفيات في فرنسا إلى نحو 9 آلاف بفيروس كورونا، حذرت باريس، اليوم الثلاثاء، من تفاقم في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة وباء كوفيد 19، مضيفاً "ما زلنا في مرحلة تفاقم الجائحة".

وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

وكانت بيانات كورونا أظهرت الاثنين أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت حوالي تسعة آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

وأسفر فيروس كورونا عن 8,911 وفاة في فرنسا منذ مطلع مارس، بينها 833 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلن فيران.

ومن بين الوفيات الإضافية سجّلت 605 حالات في المستشفيات، أما الوفيات المتبقية فسجّلت في دور رعاية المسنين أو في مراكز طبية اجتماعية.

إلى ذلك، أعلن فيران إطلاق "حملة واسعة لإجراء فحوص" الإصابة في دور رعاية المسنين التي سجّلت 2,417 وفاة على الأقل.