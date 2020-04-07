“الشاباك” يعتقل إسرائيليا بتهمة التخابر مع إيران

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي “الشاباك”، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي، بتهمة التخابر مع المخابرات الإيرانية.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشاباك أعلن اليوم عن إلقائه القبض على مواطن إسرائيلي نجحت المخابرات الإيرانية في تجنيده بشكل سري لأهداف التجسس وجمع المعلومات، والتمهيد لتنفيذ هجمات ضد أهداف في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن “الشاباك” نجح بالتنسيق مع الوحدة القطرية للشرطة الإسرائيلية ” لاهاف 433″ في إلقاء القبض على الإسرائيلي، الذي يدعى، خالد اليماني، في 16 مارس/آذار الماضي، وبحوزته وسائل اتصال مشفرة حصل عليها من المخابرات الإيرانية.

وأفادت الصحيفة أن المتهم الإسرائيلي كان على اتصال سري بمسؤولي المخابرات الإيرانية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باسم خالد اليماني.

وأوردت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه تبين من تحقيقات جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن الجاسوس أجرى عدة لقاءات مع المخابرات الإيرانية في الخارج، بهدف تلقي الأموال والتدريب، وأدوات التشفير السرية، حتى يمكنه الاستمرار في التواصل معهم بطريقة مشفرة بعد العودة إلى إسرائيل.

وعثر على الإسرائيلي “خالد اليماني” وبحوزته هاتف نقال “وفلاشة”، وهو ما أرفقته الصحيفة بصورة زنكوغرافية على تقريرها، مساء اليوم الثلاثاء.