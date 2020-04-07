“خطأ فادح لا يغتفر”.. تفاصيل إصابة 18 طبيبا يابانيا بكورونا

اعتذر مستشفى من أرقى المنشآت العلاجية في اليابان عن “خطأ فادح لا يغتفر” بعدما حضر 40 طبيبا متدربا حفلا فأصيب 18 منهم بفيروس كورونا.

في التفاصيل، قال مستشفى جامعة كيو إن أحد الأطباء المتدربين تأكدت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي وأظهر إجراء الفحص على 98 شخصا إصابة 17 منهم بالفيروس.

وأكد أن 40 متدربا حضروا الحفل بعد أوقات العمل وأن 14 من الذين حضروا أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

بدوره، أفاد يوكو كيتاجاوا مدير المستشفى في بيان “ما حدث كان خطأ فادحا لا يغتفر من جانب المتدربين”، مضيفا “إنهم للأسف يفتقرون للوعي الذاتي المطلوب ليكونوا أطباء”.

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وعلى الرغم من دعوة يوريكو كويكي حاكمة طوكيو الناس لعدم الخروج في عطلة نهاية الأسبوع وتجنب التجمعات المسائية، ظلت الحياة في العاصمة اليابانية كعادتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

طوارئ لشهر

يشار إلى أن اليابان كانت أعلنت، الثلاثاء، حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء “كوفيد-19” في عدد من المراكز السكانية الرئيسية في البلاد، وذلك لمدة شهر واحد تقريبا.

وجاء الإعلان عن طريق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة طوكيو و6 مقاطعات أخرى تضم نحو 44 في المئة من سكان اليابان.